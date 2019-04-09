انت الان تتابع بالراب والمواصلات.. عرب 48 يحشدون لانتخابات الكنيست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي ستعقد غدا الثلاثاء، تحاول الأحزاب العربية جذب الناخبين العرب للمشاركة في الانتخابات، وسط توقعات بنسبة إقبال تصل إلى 51%.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي السابقة لم تكن مبشرة، إلا أن الأحزاب العربية في إسرائيل تأمل الآن في إقبال جيد من الناخبين العرب على المشاركة في انتخابات الكنيست المقرر لها يوم غد الثلاثاء، ففي الوقت الذي تنبأت فيه الاستطلاعات السابقة أن أقل من نصف المجتمع العربي في إسرائيل سوف يشارك في الانتخابات، كانت آخر استطلاعات للرأي أكثر تفاؤلا، وحتى إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فليس هناك ما يضمن أن الكتلة التي تضم حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة ستحافظ على قوتها الانتخابية في الكنيست القادم.

حيث أشارت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى أن نتائج استطلاعات الرأي الإيجابية، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال أحد أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي "لقد قابلت الكثير من الناس، بمن فيهم الشباب، الذين قالوا قبل أسبوع إنهم لن يصوتوا، لكنهم غيروا رأيهم الآن". وأضاف "السبب

حيث أشارت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إلى أن نتائج استطلاعات الرأي الإيجابية، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث قال أحد أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي "لقد قابلت الكثير من الناس، بمن فيهم الشباب، الذين قالوا قبل أسبوع إنهم لن يصوتوا، لكنهم غيروا رأيهم الآن".

وأضاف "السبب الرئيسي هو أنهم قلقون من أن الحزب لن يتجاوز 3.25% من الأصوات، وهي العتبة الانتخابية اللازمة للتمثيل في الكنيست"، مشيرا إلى أنهم "يقولون صراحة إنهم غاضبون ومحبطون، لكنهم يخشون فقدان تمثيلهم في الكنيست، لذلك سيشاركون في الانتخابات".

من جانبه وافق رجا زعتري المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على أن "عدونا الرئيسي هو الكآبة واليأس، لكن الخطاب قد تغير على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث يكتب الكثير من الشباب أن مقاطعة الانتخابات ليست خيارًا للرد على الهجوم الذي يشنه نتنياهو واليمين".

وأضاف زعتري "سنفعل كل ما في وسعنا خلال اليومين المقبلين حتى يتوجه العرب إلى صناديق الاقتراع في جماعات"، في إشارة إلى تصريح لنتنياهو خلال انتخابات 2015، حذر فيه من أن عرب 48 يخرجون "في جماعات" إلى مراكز الاقتراع، في محاولة لحمل مؤيديه على المشاركة في التصويت.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن كلا الحزبين يستهدف الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، مثل "فيديو كليب" لمغني الراب تامر نفار، يحث فيه الشباب العرب على عدم مقاطعة الانتخابات.

ودعا فنانون آخرون من عرب 48، بمن فيهم الممثل محمد بكري، أفراد المجتمع العربي إلى استغلال حقهم الديمقراطي، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مباشرة عن المقاطعين المحتملين، قائلا "صوتوا للأحزاب العربية".

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وأضاف بكري في المقطع: "يصوّت الروس لصالح اليمين المتطرف، ويصوت اليهود المتشددون المتطرفون لليمين المتطرف، والذين قام نتنياهو بغسيل

أدمغتهم، يصوتون لليكود"، وينهى المقطع قائلا: "أتوسل إليكم، صوتوا لصالح الأحزاب العربية، يمكننا إسقاط بيبي"، في إشارة إلى نتنياهو.

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ويركز حزب "القائمة العربية الموحدة" في حملته الانتخابية بشكل خاص على النقب، في الجنوب، حيث يتركز عدد كبير من الناخبين المحتملين.

حيث ذكر أحد الناشطين في الحملة، أن الحزب سيوفر وسائل النقل إلى مراكز الاقتراع، قائلا: "هناك مستوطنات غير معترف بها على بعد 40 كيلومتراً منها، ومن المهم بشكل خاص مساعدة هؤلاء الناس على الخروج والتصويت".

ويضيف الناشط أن استطلاعات الرأي، لا يمكن أن تعكس الرغبة في التصويت أو تفضيلات المجتمعات العربية والبدوية في النقب، لذلك فإن التنظيم الفعال في يوم الانتخابات أمر بالغ الأهمية.

في الوقت نفسه قال منصور عباس رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة"، إنه نظرًا لأن حزبه يدرك جيدًا احتمال انخفاض نسبة الاقتراع، فإنه يعمل على إرسال 6 آلاف من أعضاء الحزب إلى جميع أنحاء البلدات العربية الإسرائيلية في الشمال وفي النقب.

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وأشار إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن اجتياز حزبه العتبة الانتخابية، لكنه يخشى أن يؤدي الإحجام عن التصويت إلى إضعاف تمثيل عرب 48 في الكنيست.

حيث أكد عباس: "لدينا إمكانية لإحداث التغيير، الذي يجب أن يبدأ أولاً وقبل كل شيء بالمشاركة في الانتخابات".

ويحث حزبا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة، الحكومات المحلية وزعماء العشائر على تشجيع التصويت في مناطقهم.

وقالت "هاآرتس" إنه في تطور مثير للاهتمام، يحث عدد من النشطاء اليهود، أصدقاءهم العرب على التصويت، حيث يقول الدكتور ثابت أبو راس المدير التنفيذي المشارك لمؤسسة "إبراهيم"، وهي منظمة تهدف لتعزيز التعايش والمساواة والتعاون بين مواطني إسرائيل اليهود والعرب، إن هناك نشطاء يهود متطوعون للمساعدة في دفع العرب إلى مراكز الاقتراع.

ويرى أبو راس أن "هذا اتجاه جديد"، مضيفًا أنه يبدو أنه ينبع من الشعور بأن التغيير في الحكومة هذه المرة ممكن.

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في الفعالية الأخيرة لحملة حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الانتخابية في مدينة أم الفحم، يوم الأحد الماضي، حث عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي الحضور على المشاركة في الانتخابات.

وقال الطيبي: "إن الجلوس في المنزل يعد استسلاما للعنصرية والتعاسة"، مضيفا أن "الأقليات في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى أن تكون أكثر نشاطًا من الأغلبية، ويجب أن يكون المجتمع العربي كذلك".

وعلى الرغم من ذلك، ما زال هناك من هم أقل تفاؤلاً بشأن مشاركة عرب 48 في التصويت يوم الثلاثاء، حيث يقول أحمد الجابر أحد نشطاء حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "لا أرى الحماس في عيون الناس"، مضيفا: "لسوء الحظ، أصبح من الصعب حتى جذب الناخبين للمشاركة في المؤتمرات الانتخابية، وبالتالي فإن السؤال هو ما الذي سيحدث في يوم الانتخابات؟".