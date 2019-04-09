«البريكست» يحاصر ماي بين الاتحاد الأوروبي والعموم

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ماي في جولتها الأوروبية ستقدم حجة مفادها أن المفاوضات بينها وبين حزب العمال أسفرت عن انفراجة، وذلك رغم توقف المفاوضات منذ نهاية الأسبوع الماضي.

بعد أيام من لقائها مع زعيم حزب العمال جيمي كوربن والذي يستحوذ حزبه على ثاني أكبر كتلة في مجلس العموم البريطاني، تسافر ماي في جولة أوروبية تهدف إلى بحث تعديل المادة 50 من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمديد موعد الخروج الذي كان مقرراً له 12 أبريل الجاري، إلى 30 يونيو القادم، مع ضمان مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 26 مايو القادم، جولة ماي الأوروبية ستشهد لقاءات مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت ماي قد أعلنت في بيان لها صدر في وقت متأخر من يوم السبت الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته سابقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة والذي رُفض ثلاث مرات في البرلمان، ليس أمامه فرصة في هذا الوقت لكي يمر بشكله الحالي. وأضافت أنه بالنظر إلى أن البرلمان سيعارض الخروج من دون اتفاق، فإن الطريقة

وكانت ماي قد أعلنت في بيان لها صدر في وقت متأخر من يوم السبت الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته سابقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة والذي رُفض ثلاث مرات في البرلمان، ليس أمامه فرصة في هذا الوقت لكي يمر بشكله الحالي. وأضافت أنه بالنظر إلى أن البرلمان سيعارض الخروج من دون اتفاق، فإن الطريقة الوحيدة لتأمين التوصل إلى اتفاق هي المفاوضات مع حزب العمال. وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن ماي في جولتها الأوروبية ستقدم حجة مفادها أن المفاوضات بينها وبين حزب العمال أسفرت عن انفراجة وذلك رغم أن المفاوضات توقفت نهاية الأسبوع الماضي ولم يتم الإعلان الرسمي بعد عن استئنافها كما كان مقرراً. وقال المتحدث الرسمي باسم ماي إن "رئيسة الوزراء قدمت طلباً واضحاً لتمديد موعد الخروج، ومن المهم تحديد الأساس المنطقي لذلك التمديد". يأتي ذلك وسط خلافات أوروبية حول الأمر، فبينما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تأجيل البريكست لمدة عام، تدعم ميركل طلب ماي بالتأجيل حتى 30 يونيو المقبل، حيث ترى المستشارة الألمانية أن هذا الخيار سيمثل ضغطاً على نواب مجلس العموم لقبول اتفاق الخروج. خلافات بين ألمانيا وفرنسا بسبب تأجيل البريكست

بينما رفض الرئيس الفرنسي الفكرة في أكثر من مناسبة وقال إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى رهين أزمة بريطانيا إلى الأبد محذراً من كون بريطانيا تتجه للخروج من دون اتفاق. Advertisements ووفقا للجارديان فقد كان ماكرون يقود اتجاهاً وسط قادة الاتحاد الأوروبي يطالب ماي بتقديم حجة واضحة لتأجيل الخروج مثل اقتراح استفتاء ثانٍ، أو انتخابات عامة مبكرة، في المقابل تجادل ماي بأن وجود مفاوضات مع حزب العمال يعد سبباً كافيا لتمديد قصير. وفي حال لم يوافق المسئولون الأوروبيون على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تمديد المدة بالإجماع، فإنه يتعين على بريطانيا الخروج بدون اتفاق في 12 من أبريل الجاري، الطريقة الوحيدة التي تمنع هذا الأمر من التحقق هي تصويت مجلس العموم على إلغاء البريكست. بريكست دون اتفاق.. ماذا سيحدث في 12 أبريل؟

وقالت الصحيفة البريطانية إنه أثناء عطلة نهاية الأسبوع تحدث وزراء من المحافظين حول استعداد الحكومة تعديل مسودة الاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي مع الكتلة الأوروبية بعد اللقاء الذي جرى بين ماي وكوربين.وقال جيريمي رايت وزير الثقافة في حكومة ماي لراديو "بي بي سي" صباح اليوم الاثنين: "المفاوضات مع العمال مستمرة وأرجح أن يتم استئنافها اليوم، الجميع بحاجة إلى التفاوض، ليست الحكومة فحسب". بينما قال وزير شئون البريكست في حكومة الظل لحزب العمال كير ستارمر إن الحزب ينتظر من الحكومة المضي قدما بشأن موضوع الاتحاد الجمركي. وأضاف ستارمر في تصريحاته التي نقلتها "الجارديان" عن قناة "ITV " الإخبارية البريطانية: "حتى هذه اللحظة لم نرَ أي تغير في موقف الحكومة، إذا حدث ذلك فنحن بحاجة إلى التفكير في الأمر وسنأخذه في الاعتبار، فلننتظر ماذا سيحدث الليلة".

في الوقت نفسه تواجه ماي ضغوطا قوية من أعضاء في حكومتها مؤيدين للخروج دون اتفاق إلى جانب نواب محافظين كانوا قد عارضوا التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد الجمركي. وفي الوقت نفسه هاجم برلمانيون ونشطاء محافظون، ماي بسبب اجتماعها مع كوربين، حيث قال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق إن نواب الأغلبية لن يسمحوا لماي بالخضوع لكوربين. وأضاف أنه إذا التزمت المملكة المتحدة بالبقاء في الاتحاد الجمركي فإن ذلك يعد عبثا بنتيجة الاستفتاء.

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