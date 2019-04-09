روحاني يقول إن واشنطن "تتزعم الإرهاب الدولي"

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الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها "زعيمة الإرهاب الدولي"، وذلك غداة قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة "المنظمات الإرهابية". وندد روحاني بهذا الإجراء، وقال إن الحرس الثوري الذي يعتبر الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية يخوض "المعركة ضد الإرهاب"، وذلك "منذ نشأته".

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