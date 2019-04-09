المرشح بيني غانتس يتعهد بـ"مسار جديد" لإسرائيل بعد إدلائه بصوته في الانتخابات

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تعهّد بيني غانتز، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية التي تُجرى الثلاثاء، بـ"مسار جديد" لإسرائيل بعدما أدلى بصوته في بلدته روش هاعين.
وقال رئيس الأركان السابق "أنا سعيد بوضع نفسي في خدمة دولة إسرائيل. أنا سعيد بالوقوف من أجل مصلحة الشعب على عتبة مسار جديد"، مضيفاً "سنحترم الديموقراطية".
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