الان تتابع النائب الديمقراطي سوالويل يعلن انضمامه لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
قال النائب الأمريكي الديمقراطي إريك سوالويل، أمس الاثنين، إنه سيسعى لنيل تشريح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة لينضم إلى طابور طويل من المرشحين الذين يسعون لمنافسة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2020.
وأدلى سوالويل بتصريحات عن سعيه لخوض السباق الرئاسي خلال مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس).
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