الان تتابع قتلى باشتباكات عنيفة للغاية بين الجيش والشرطة والأمن في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
وقعت اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والشرطة وجهاز الأمن الوطني (تابع للنظام) مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
أطلقت قوّات الأمن السودانيّة الثلاثاء الغاز المسيّل للدّموع على آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين احتشدوا بالقرب من مقرّ الجيش في الخرطوم لليلة الثالثة على التوالي، كما سُمِع أيضاً دويّ إطلاق نار، بحسب ما أفاد شهود.
وسمع مراسل وكالة فرانس برس في المكان دويّ إطلاق النّار الذي استمرّ بين ثلاث وأربع دقائق.
وقال شهود وأحد المتظاهرين إنّ عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشّغب أطلقوا الغاز المسيّل للدّموع لتفريق المتظاهرين، غير أنّهم أضافوا انّ من الصّعب تحديد الجهة التي أطلقت النار.
وقال شاهد موجود بالقرب من موقع التظاهرة لفرانس برس إنّ “عناصر الأمن يُطلقون الغاز المسيّل للدّموع. أستطيع أن أرى متظاهرين يكحّون ويغطّون وجوههم بأيديهم وبأقنعة طبية”.
وأضاف “يمكنني أيضاً سماع طلقات ناريّة، ولكن من غير الواضح مَن يُطلِق النار”.
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