الان تتابع وفاة اثنين من المتظاهرين في اعتصام القيادة العامة بالسودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم، وفاة اثنين من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. ووقعت اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين. وشكل الجيش السوداني، اليوم، طوقا أمنيا لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وسط محاولات من قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة.

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