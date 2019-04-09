روحاني يهدد علنا: سنطور الأسلحة النووية بعد الضغوط الأميركية

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

دافع الرئيس الإيراني حسن روحانيعن الحرس الثوري، ووصفه بأنه “حامي الجمهورية الإسلامية”، وذلك بعد يوم واحد من تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيوني الإيراني على الهواء “الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979)..

واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنف الحرس الثوري أمس الاثنين منظمة إرهابية في خطوة لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تؤجج التوتر في الشرق الأوسط.