أرديرن: تحقيق هجوم المسجدين يشمل وسائل التواصل الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن أمس، إن تحقيقا عالي المستوى يستمر حتى أول ديسمبر المقبل سيكشف ما إذا كان بإمكان نيوزيلندا القيام بأي شيء للحيلولة دون وقوع الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا ونفذه شخص يشتبه في أنه من المتطرفين البيض.

Advertisements

وأوضحت أرديرن أن التحقيق سيبحث أيضا استخدام المشتبه به لوسائل التواصل الاجتماعي، وصلاته بالآخرين، بالإضافة إلى العمل في وكالات التجسس النيوزيلندية، وقالت «ستضمن الحكومة عدم ترك أي شيء دون القيام به، لأننا ندرس في أسرع وقت ممكن كيف وقع هجوم 15 مارس، وما كان يمكن القيام به لمنع وقوعه، وكيف يمكننا الحفاظ على سلامة النيوزيلنديين»، ومن المقرر أن يرأس قاضي المحكمة العليا، وليام يونج، لجنة التحقيق الملكية.

وأضافت أرديرن أن «اللجنة الملكية تقوم بدور حاسم في ردنا المستمر لكي نفهم تماما ما حدث قبيل الهجوم، ولضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم مرة أخرى».

وقالت رئيسة الوزراء إن اللجنة ستنظر في الأنشطة التي كان المشتبه به يقوم بها قبل تنفيذه للهجوم، وهو ما يشمل المعلومات ذات الصلة أثناء حياته في أستراليا، ووصوله إلى نيوزيلندا وإقامته بها، ورحلات السفر التي قام بها، وكيف حصل على ترخيص بحيازة الأسلحة والذخيرة.