أوغلو: مزاعم إردوغان مخزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - اسطنبول

طالب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بإعلانه فائزا رسميا بانتخابات بلدية اسطنبول، عقب تفوقه على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بما يقارب من 28 ألف صوت، ووصف مزاعم حزب رجب طيب أردوغان بأنها «مخزية» و»مهينة».

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وشكلت خسارة الانتخابات في كل من اسطنبول والعاصمة أنقرة اللتين يحكمهما حزب أردوغان منذ 25 عاما، انتكاسة مدوية للحزب الحاكم، وتسلم منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أمس، وثيقة رئاسة بلدية العاصمة أنقرة والتي تخوله البدء بمهامه رسميا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن أمس، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول أكرم أوغلو بـ 4,159,650 صوتا مقابل 4,131,761 صوتا، حصل عليها بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية.

وتحدث الرئيس التركي بعد خسارة حزبه أمس عن «جريمة منظمة» في الانتخابات البلدية باسطنبول.