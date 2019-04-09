8500 سلة غذائية سعودية في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 8,500 سلة غذائية، تزن 629 طنا، في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية، حيث يستهدف المشروع مرضى السرطان بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومرضى الفشل الكلوي وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في عدن.

ووزع المركز 500 سلة غذائية، تزن 37 طنا، في مديرية صيرة بمحافظة عدن، يستفيد منها 3,000 فرد، في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.