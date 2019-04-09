التحالف يدمر آليات الحوثي في مريس والضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

تتواصل المواجهات بين قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات كتاف بصعدة، ونهم شرق صنعاء، ومريس بالضالع جنوبا، وسط خروقات متكررة لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة.

وأكد مصدر ميداني وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من القوات اليمنية المشتركة إلى جبهة مريس بالضالع، وفي نهم حررت قوات الجيش الوطني عددا من المناطق في محاور عدة، وتواصل تقدمها الميداني باتجاه منطقة المدفون.

وتتزامن المعارك مع غارات جوية مكثفة تستهدف تحركات وتعزيزات الميليشيات إلى مناطق المواجهات كإسناد جوي لتقدم قوات الجيش خلال العملية العسكرية التي تنفذها منذ أيام عدة، واستهدفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف بغاراتها مواقع وتحركات الميليشيات في مفرق قطبين والرمادة وجبل المش، وكبدت الميليشيات الانقلابية عددا من الجرحى والقتلى، إضافة إلى تدمير عدد من آلياتها القتالية.

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وفي الإطار نفسه، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث أمس إلى صنعاء، حيث يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، وقيادات ميليشيات الحوثي بصنعاء بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، والتي تتضمن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكد رئيس اللجنة الحكومية في إعادة الانتشار صغير بن عزيز أن ميليشيات الحوثي لن تخرج من أي محافظة سيطرت عليها إلا بالقوة، وقال بن عزيز في تغريدة على تويتر إن زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث للقاء قيادات الحوثي بصنعاء، تأتي بعد حصوله على تعهد بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة، مستدركا بقوله لكن ميليشيات الحوثي لن تنفذ شيئا، وإن وعدت.

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمع الدولي. وقال اليماني، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس الأول إن الحكومةَ اليمنية لا تقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي في الحديدة.

الانتهاكات ضد الصحفيين في الربع الأول لـ 2019

28 حالة انتهاك

15 مختطفا، بينهم 14 لدى الحوثي، وصحفي لدى القاعدة

6 أشخاص اعتقلوا

4 حالات اعتداء

11 حالة محاكمة وتحقيق.

مشاهدات يمنية