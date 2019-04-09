شكرا لقرائتكم روحاني: سننتج أجهزة طرد مركزي متطورة إن واصلت واشنطن ضغطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، بأن إيران سوف تنتج أجهزة الطرد المركزي المتطورة إذا واصلت أميركا الضغط على طهران، مشيراً إلى أن "واشنطن تتزعم الإرهاب الدولي".

ودافع روحاني عن الحرس الثوري الإيراني، في خطاب بثه التلفزيوني الإيراني على الهواء، مشيراً إلى أنه يتصدى دائماً للإرهابيين "في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا"، بحسب تعبيره.

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وأضاف روحاني أن طهران ستقاوم الضغوط الأميركية، واصفاً الحرس الثوري بأنه "حامي الإيرانيين".

وقال روحاني: "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979).. واليوم تدرجه أميركا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب صنف الحرس الثوري، الاثنين، منظمة إرهابية في خطوة لم يسبق لها مثيل.