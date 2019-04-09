دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالأسماء.. معسكرات ومراكز تدريب الإرهابيين في إيران

تلعب ميليشيات الحرس الثوري الإيراني -وفي طليعتها فيلق القدس- دورًا واضحًا في دعم الإرهاب وفي تدريب وتأهيل العديد من قادة وكوادر الميليشيات العاملة في الجوار العربي، لا سيما حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وحماس في قطاع غزة؛ حيث يتم تخريج الكوادر التي ستتولى لاحقًا مهام القيادة والسيطرة، وقيادات الصف الأول التي يجري اختيارُها وفق معايير في غاية التعقيد.

وتتم التدريبات وعمليات التأهيل في معسكرات إيرانية، أشهرها «أمير المؤمنين، وقاعدة الإمام علي العسكرية، وقاعدة باهنر على أطراف العاصمة طهران»، ويشرف على التدريبات المتخصصة (التي تتلقاها العناصر المُستهدَفة بتنفيذ عمليات إرهابية لصالح طهران) مستشارون عسكريون وأمنيون إيرانيون.

وتؤهِّل القيادات الميدانية التي تتولى عملية التدريب -وهم في الغالب من نخبة الحرس الثوري- العناصر التابعة للميليشيات العاملة في المنطقة العربية على حرب العصابات وقتال الشوارع، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وعمليات التفجير والاغتيالات.

مشروع

وتحوَّل الدور الخطير الذى تقوم به إيران في دعم وتدريب الميليشيات المسلحة إلى مشروع للنظام الحاكم في طهران منذ ثورة الخميني عام 1979، فيما تتولى قوات الحرس الثوري تنفيذه، بحكم أنها تتصدر طليعة المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران.

شاهد.. إيران تغرق

بواسطة: Euronews-Ar

إعادة تشغيل الفيديو التالي الأمير تشارلز يعمل كجاسوس بالمخابرات البريطانية لمراقبة "الخلايا الإرهابية" قال قصر باكنغهام إن الأمير تشارلز أكمل برنامجاً سرياً للعمل كجاسوسٍ متخفٍ بجهاز المخابرات البريطانية. وعمل الأمير خلال ثلاثة أسابيع ضمن برنامج لتحليل وتتبع والحصول على بيانات خاصة بحماية بريطانيا من المخاطر الإرهابية الداخلية والخارجية. وبدأ البرنامج بعمل دوق كمبريدج بجهاز المخابرات الداخلي MI5 انتقل منه إلى إدارة المخابرات الخارجية MI6 ومنها إلى مقر وكالة الاتصالات الحكومية GCHQ. وعبر الأمير عن سعادته بالتجربة التي أظهرت له حجم المخاطر التي يمر بها عملاء الوكالة وجواسيسها من أجل حماية بريطانيا. وقال: "جميعنا مدينون لهم بالامتنان العميق لما يقومون به من عمل شاق وخطير". وعبر رئيس وكالة الاتصالات الحكومية، المعروف فقط باسم "ديفيد"، عن إعجابه بعمل الأمير خلال فترة المرافقة. وقال ديفيد: "عمل ويليام بجد استثنائي ليصبح عضواً بالفريق واحتفظ بموقعه بأريحية وسط بعض من أمهر المحللين والعملاء". إقرأ أيضاً: الأمن السويدي يعتقل شخصاً متهما بالتجسس لصالح روسيا اعتقال ألماني من أصل أفغاني للاشتباه في تجسسه لصالح إيران الأكاديمي البريطاني: الإمارات طلبت مني سرقة وثائق ومعلومات من الخارجية البريطانية Euronews (Ar)

شاهد: أطفال داعش يتضورون جوعا ونسائهم جريحات بمستشفيات سورية سوء التغذية وعدم اكتمال النمو وكسور في الأرجل.. هذه بعض الإصابات والأمراض التي تتضمنها سجلات الأطقم الطبية في مخيم الهول بشرق سوريا لأطفال رضع نُقلوا من ساحة المعركة إلى العيادة المكتظة التي تفتقر إلى نظافة المنشآت الصحية. ويتم نقل أصعب الحالات إلى أقرب مستشفى ويبعد ساعتين بالسيارة على طريق غير ممهد. وأغلب هذه الحالات لأطفال رضع ضامري الأجساد ولدتهن زوجات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال الحرب. ويتكدس آخرون التماسا للعلاج الطبي البسيط في غرفة الانتظار المغطاة بالصفيح. وفي المستشفى اضطر العاملون لبناء حجرتين متنقلتين فوق السطح لتكونا قسما مؤقتا لعلاج الأطفال الرضع الذين يعانون من سوء التغذية ويُحشر كل اثنين أو ثلاثة منهم في سرير واحد. أما الأدوار الأخرى فتمتلئ بصبية في سن المراهقة فقدوا بعض أطرافهم ونساء مصابات بشظايا وبطلقات نارية. ويعاني العاملون في المجال الطبي جراء نزوح أكثر من 60 ألف شخص من الباغوز المعقل الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا لمجاراة سيل المحتاجين للرعاية الطبية في المخيم وفي مستشفيات تفتقر للمعدات اللازمة. وتقول جماعات المساعدات الانسانية إن العشرات وخاصة من الأطفال ماتوا في الرحلة التي يبلغ طولها 240 كيلومترا إلى مخيم الهول أو عقب وصولهم إليه. وفي المخيم قالت امرأة منتقبة عمرها 33 عاما قدمت نفسها باسم أم محمد وهي تحمل طفلا عمره ستة أشهر "ابني مصاب بخلع في مفصل الفخذ. ويحتاج لعملية جراحية عاجلة". وأضافت "الأطباء يقولون إن عندهم حالات أشد إلحاحا. جروح وإصابات شظايا". وفي منطقة الانتظار يجلس على مقاعد خشبية أو على الأرضية الخرسانية عشرات وصل أغلبهم من الباغوز خلال هدنة قصيرة تم ترتيبها الشهر الماضي لإجلاء المدنيين والمتشددين المستسلمين. ويراقب أطفال جالسون على كراس متحركة الموجودين بينما يعلو صراخ الأطفال الرضع أثناء تضميد جروحهم أو حقنهم بالأدوية. كانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد أعلنت هزيمة دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في مارس آذار والتي كانت تمتد في وقت من الأوقات على جانبي الحدود السورية العراقية وذلك بعد طرد مقاتلي التنظيم من قرية الباغوز التي صمدوا فيها شهرا في آخر معاركهم. وراحت أعداد لا حصر لها ضحية القصف المكثف والقتال الذي استهدف إخراج مقاتلي التنظيم كما أصيبت أعداد أكبر بجروح، وكان من بين المصابين زوجات للمقاتلين وأطفالهن وأنصار التنظيم ومدنيون محاصرون في الباغوز. وأصبح النازحون في الأسابيع القليلة الماضية عبئا على نظام الرعاية الصحية في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية في شرق سوريا. وفي العيادة الموجودة بمخيم الهول الذي يستضيف أكثر من 70 ألفا من الذين نزحوا بسبب العنف كانت أطراف عدد كبير من الموجودين مغطاة بجبائر غير متقنة الصنع. وقالت امرأة إنها لا تجد مسكنات كافية لجرح في يدها إذ لا تزال قطعة طويلة من المعدن عالقة في مفصل إصبعها جراء انفجار أصيبت هي ولقي ثلاثة من أقاربها مصرعهم فيه. وقالت وهي تعرف نفسها باسم أم أحمد "كل ما أريده عمل أشعة في المستشفى". إقرأ أيضاً: إطلاق سراح رجل أعمال إيطالي محتجز في سوريا منذ 2016 ضحايا داعش في العراق يستحقون العدالة بحسب الأمم المتحدة على الرغم من هزيمته في الباغوز.. خطر داعش لا يزال قائماً أطفال الدولة الإسلامية يتضورون جوعا غير أن المستشفيات المحلية لا تقبل إلا الحالات الخطيرة. وفي غرفة بأحد مستشفيات مدينة الحسكة القريبة كانت براء الكردي، زوجة أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية والتي تبلغ من العمر 19 عاما، ترقد بلا حراك بجوار ابنها المصاب بحروق من الدرجة الثالثة تغطي وجهه. قالت بصوت خافت "أصبت بشظية في الرأس. كنا بجوار سيارة محملة بالذخيرة والمتفجرات وفيها أحزمة ناسفة جاهزة لكي يستخدمها المقاتلون" في العمليات الانتحارية. وأضافت "قُتل زوجي. ابنتي عمرها شهر واحد. موجودة في الدور العلوي في قسم الأطفال حديثي الولادة". وكانت ابنتها واحدة من عدد قليل من الأطفال حديثي الولادة غير الأجانب في القسم. ورقد أطفال آخرون، كثير منهم شقر أو بملامح آسيوية، على الأسرة في هدوء وقد غارت عيونهم وبرزت عظام خدودهم من سوء التغذية. ومن أسماء الأطفال التي سجلتها الأمهات في سجل المرضى علي الأذربيجاني وعلي الأوزبكي ومحمد سكرامو والأخير اسم نرويجي. وقد رفض عدد من الدول الأوروبية عودة مواطنيها الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية الأمر الذي فرض ضغوطا إضافية على السلطات المحلية في التعامل مع الأسرى والمرضى. وقالت ممرضة في القسم "يصل الأطفال من المخيم ليل نهار. لدينا الآن أكثر من 70 طفلا حديثي الولادة يعالجون من سوء التغذية". وطلبت الممرضة وعاملون آخرون بالمستشفى عدم نشر أسمائهم أو اسم المستشفى خوفا من الردود الانتقامية بسبب معالجتهم أطفال رجال التنظيم. وقالت "أغلب الحالات يتم علاجها وتعاد إلى المخيم. توفي عدد قليل. ونحن نبذل قصارى جهدنا. لكن لدينا موارد محدودة حتى قبل هذا الطوفان". وتقول لجنة الإنقاذ الدولية إن كثر من 200 شخص توفوا في طريقهم إلى المخيم أو عقب وصولهم إليه في الأشهر القليلة الماضية. وقالت اللجنة هذا الأسبوع إن ما بين 30 و50 حالة تُحال للمستشفيات المحلية كل يوم. وقال مسؤول محلي بقطاع الصحة طلب عدم نشر اسمه "يصل إلينا 30 سيارة إسعاف كل يوم". وأضاف "توجد مساعدات من المنظمات الدولية للقادمين من الباغوز. وأغلبهم أجانب. ونستطيع بالكاد توفير الرعاية الصحية لأهلنا". Euronews (Ar)

فيديو: بيني غانتس يقود موكبا من الدراجات النارية في تل أبيب قام المرشح الإسرائيلي لمنصب رئاسة الوزراء، بيني غانتس ، بقيادة موكب مؤلف من نحو مئة دراجة نارية، اليوم، الأحد، في العاصمة تل أبيب، ضمن أجدد أحداث الحملة الانتخابية التي يخوضها. وغانتس جنرال متقاعد، وهو برز في الساحة السياسة الإسرائيلية منذ شهور قليلة، ويقدم نفسه بأنه البديل لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو ، الذي سلّط الضوء عليه مؤخراً في قضايا فساد، والذي شكّل تحالفات سياسية مع متشددين قوميين ودينيين على حد سواء. وفي شباط / فبراير الماضي، تحالف غانتس مع السياسي الشعبي يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" (Yesh Atid)، وأعلنا معاً عن تشكيل لائحة انتخابية مشتركة. والتحالف صار يعرف اليوم بتحالف "أزرق - أبيض" وهو لم يقتصر على الحزب الذي أسسه غانتس سابقاً، واسمه "المناعة لإسرائيل"، وحزب لابيد "هناك مستقبل"، إنما انضم إليه حزب "تلم" (الحركة الوطنية لرجال الدولة) الذي يتزعمه وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون. ومن ضمن الشخصيات العسكرية البارزة الأخرى التي تشارك في التحالف، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي. وبحسب تعبير محرر وكالة "أسوشييتد برس"، إن غانتس قد يكون المرشح الوحيد الذي يشكل خطراً على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، في مجتمع إسرائيلي يسيطر عليه الشعور بالعزلة السيكولوجية والجغرافية. وبحسب استطلاع للرأي نشر في آذار/ مارس الماضي في إسرائيل، يبدو تحالف "أبيض - أزرق" متقدماً على حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، ويرجح أن يكون الحزب أكبر الأحزاب الحاكمة في الكنيست بعد الانتخابات، بثلاثة وثلاثين مقعداً. تعرف على أبرز المرشحين لمنافسة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية ترامب: اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان بعد درس سريع في التاريخ ويعتمد غانتس في حملته الانتخابية على سجله العسكري النظيف، وهو يزعم أن إسرائيل "أضاعت طريقها"، وينادي إلى محاربة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة ويحمّل نتنياهو مسؤوليته. إضافة إلى ذلك، ينتقد غانتس رئيس الوزراء الحالي كلما سنحت له الفرصة ويتهمه "بمهاجمة مؤسسات الدولة"، وأيضاً بتعزيز التوترات العرقية والدينية في إسرائيل. كذلك وعد غانتس بتعديل القانون المثير للجدل الذي أقر سابقاً والذي نصّ على أن إسرائيل دولة لليهود فقط، مهمّشاً الأقليات فيها. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتحولت استخبارات الحرس الثوري إلى منظمة مخيفة، تلعب الدور الأكبر في حملات الاعتقال والتعذيب والإعدام واغتيال المعارضين. وخارجيًّا، يعد الحرس الثوري يد إيران القوية في تنفيذ العمليات الإرهابية، بعدما كشفت الأدلة المادية والمعلومات الاستخبارية عن ضلوعه بالعديد منها.

وتتولى قوات الحرس الثوري تدريب العناصر الإرهابية، عبر معسكراتها، على صناعة العبوات المتفجرة، واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، وتدريبات متخصصة على الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات بدون طيار.

وتتولَّى أيضًا تدريب العناصر المُستهدَفة على الأنشطة البحرية والمظلات وأمن كبار الشخصيات، مع توفير الدعم والتمويل اللازم في هذا الشأن، وتدريب وتشكيل وتجنيد المجموعات الإرهابية، التي يجري استغلالها في تنفيذ أجندة إيران الدموية.

مُكاشَفة

وقد كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (التابع لمنظمة مجاهدي خلق المُعارِضة لطهران) عن مراكز تدريب الميليشيات الخارجية التابعة لقوات الحرس الإيراني (تحت إشراف مباشر) من قوات فيلق قدس، بما لهذا الملف الساخن من نتائج كارثية في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وليبيا وأفغانستان وإفريقيا.

وتوضح معلومات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن معسكرات وقواعد التدريب التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، التي تتولى تدريب الإرهابيين والميليشيات المسلحة؛ تنتشر بين معسكرَي «الإمام علي» في شمال طهران، و«أمير المؤمنين» في كرج غرب طهران.

كما يوجد في «مرصاد» شيراز واحد من أهم مراكز تدريب المقاتلين الأجانب؛ وهناك مديرية تدريب فيلق القدس في ثكنة «إمام علي» في الكيلو 20 بأوتوستراد طهران؛ حيث توجد في الموقع عدة ثكنات للحرس الثوري، وهناك قسم آخر: ثكنة مصطفى خميني المتخصصة بالدعم اللوجستي.

أيضًا، هناك نحو 14 مركزًا للتدريب تابعة للمديرية يديرها شخص مقرب من قاسم سليماني، وفي المديرية المذكورة يتم التدريب على مرحلتين: (45 يومًا لتأهيل العناصر المختارة على تنفيذ المهمات العسكرية القريبة من أنشطة قوات التعبئة الباسيج).

وهناك مرحلة أخرى متخصصة، تصل مدتها إلى 12 شهرًا، تتلقى فيها العناصر تدريبات عسكرية ودورات متخصصة، قبل إلحاقهم بقوات فيلق القدس إلحاقًا دائمًا. وتكون هذه التدريبات عبر وحدات منفصلة وسرية، يتم تأهيلها على تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتوزيعهم لاحقًا على الدول المُستهدَفة.

وتمتد خريطة الاستهداف التي تتبناها قوات الحرس الثوري من الخليج إلى آسيا، كما تشمل إفريقيا والغرب (الأوروبي - الأمريكي) خاصة العناصر المكلفة بتنفيذ عمليات نوعية؛ حيث يتلقون تدريبات شديدة التخصص، وبعضهم قد يكون من أبناء الدول المستهدَفة.

مرجعية

ويتبع فيلق القدس (المعني بتنفيذ استراتيجية النظام الإيراني العسكرية خارج الحدود) العديد من مراكز التدريب الأخرى (مركز لوشان للتدريبات الخاصة، وكلية الإمام علي بمنطقة تجريش للدراسات النظرية، ومركز بادينده بورامين المعني بالتدريبات في المدن).

كما يتبعه «مركز آمل، ومخيم مالك أشتر المتخصص بتأهيل العناصر المقاتلة للعيش في الظروف الصعبة وحرب العصابات، ومركز سمنان الخاص بتدريب الوحدات الصاروخية، ومركز مشهد المخصص لتدريب المرتزقة من أفغانستان، ومركز بازوكي الذي يدرب العناصر المقاتلة في سوريا، ومركز مدينة عبادان للتدريبات البحرية والغوص، ومحور جزيرة قشم، وثكنة شهريار».

وقدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، معلومات ووثائق للعواصم الرئيسية في العالم، عن المعسكرات الخاصة بفيلق قوات القدس، التي تتولى تدريب عناصر الميليشيات الإرهابية الذين يُكلَّفون بتنفيذ عمليات عسكرية موسعة، وأخرى نوعية في دول العالم.

وتشمل القائمة سوريا والعراق واليمن ولبنان وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية (فنزويلا وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا)، كما أن المئات من المقاتلين من العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان يتلقون تدريبات عسكرية في إيران ضمن برنامج سري، ثم يعودون إلى بلدانهم؛ لإشعال الصراعات.

وفي العراق، فإن أغلب الميليشيات الطائفية هناك مرتبطة بالحرس الثوري، وتتلقى منه الدعم والتسليح والتدريب. وعلاقة ميليشيات «حزب الله» والحوثيين لا تحتاج دليلًا. وفي إفريقيا هناك معسكرات تدريبات تابعة للحرس الثوري قرب ميناء «عصب» وجزيرة «دهلك» المطلة على البحر الأحمر.

وهناك معسكرات للحرس الثوري الإيراني في مقاطعة الواهيرا الحدودية النائية بين فنزويلا وكولومبيا؛ حيث تركز الدورات العسكرية على طرق تصنيع المتفجرات والتفخيخ والاغتيالات وخطف الرهائن ونقلهم من موقع إلى آخر، وعلى استهداف السفارات.