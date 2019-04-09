شكرا لقرائتكم خبر عن طرق استخدام التنظيمات الإرهابية لـ"تيليجرام" فى التدريب على العمليات الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ربيع شلبى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، الطرق السرية فى توصيل التنظيمات الإرهابية لتعليماتها للقواعد، واستخدامها الأساليب المشفرة، موضحا أن التنظيمات الإرهابية تبحث عن وسائل آمنة للتواصل مع أتباعهم على مستوى العالم.

وقال "شلبى"، إن التنظيمات الإرهابية ترسل لأتباعها أرقاما وخطوطا دولية يستخدمونها حتى لا تتعرض للتجسس وتهربا من السلطات وحتى تتم عملياتهم الإرهابية فى أمان، فضلا عن استخدام تليفون الثريا. ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية الآن تستخدم أجهزة اتصالات دولية تتبع دول وأجهزة أمنية أجنبية تابعة لدول ترعى الإرهاب وتمده لوجيستيا، موضحا أن لجوء تلك التنظيمات الإرهابية مؤخرا إلى التيليجرام لأنه أكثر امانا ويشرحون عليهم كيفية تصنيع القنابل.

وتابع الخبير فى شئون الحركات الإسلامية: بدلا من أن يسافر الشخص إلى سوريا أو غيرها من البلاد التى يرتع فيها الإرهاب ينقل له طريقة تصنيعها والتدريب عليها وهو فى بيته، وهكذا استخدمت التكنولوجيا فى تزكية الإرهاب واستخدموها فى الدمار والحروب والهدم.