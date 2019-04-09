شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش تعديل قانون الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، فى اجتماع مشترك مع لجان الخطة والموازنة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.

وعلى صعيد آخر أجلت اللجنة اجتماع آخر لها كان مقرر عقده اليوم أيضا لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية، فى اجتماع مشترك مع لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة، على أن يتم تحديد موعد آخر لمناقشة مشروع القانون.