شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التخلص من صرف مخلفات المصانع فى نهر النيل أمام "طاقة النواب" الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة، اجتماعين يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب حول عدد من القضايا البيئية المختلفة.

وتشمل طلبات الإحاطة الوقوف على إجراءات الحكومة بشأن تلوث مياه النيل بسبب المصارف العشوائية وما ينتج عنها من تلوث بيئى وصحى، بالإضافة إلى خطة وزارة البيئة للتخلص من صرف مخلفات المصانع فى نهر النيل.

وتضم القضايا المطروحة فى طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها يوم الاثنين المقبل، ما يتعلق بتأخر افتتاح المجزر الآلى بمدينة 15 مايو بسبب ماسورة غاز طبيعى رغم الانتهاء منه، بالإضافة إلى طلب إحاطة موجهة لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو وهى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول ودورها فى تنمية اقتصاد الدولة.