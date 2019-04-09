شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: قطر أول المتضررين من تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تصنيف الحرس الثورى الإيرانى فى قائمة التنظيمات الإرهابية، قائلة: قطر ستكون أول المتضررين من هذا القرار.

وأوضحت زيادة، أن قطر تربطها علاقة قوية مع إيران ومع الحرس الثوري، والدور الذي لعبته إيران في الفترة الأخيرة لدعم قطر في مواجهة الرباعي العربي، لافته إلى ان تأثير القرار من المتقع ألا يمتد لأبعد من ذلك، ولكنه فى المقابل سيؤثر على التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة.

ولفتت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الهدف من القرار ليس ملاحقة التنظيمات الإرخابية بقدر ما هو محاولة لزيادة التضييق على إيران مالياً وسياسياً في إطار المعركة الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية.