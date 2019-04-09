شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن الاستثمارات الكويتية فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد دولة الكويت أحد أهم الدول المستثمِرة فى مصر ، وتبلغ استثماراتها حوالى 4.7 مليار دولار ما بين استثمارات فى القطاع المالى والبترول والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى، وفيما يلى نرصد أرقام خاصة عن استثمارات الكويت فى مصر وفقا لما كشف عنه صحيفة الأنباء الكويتية: تحتل الكويت المرتبة الرابعة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر. إجمال الاستثمارات الكويتية فى مصر يبلغ 4.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2018. عدد الشركات التى تحظى بمساهمات كويتية وصل إلى 1302 شركة. يوجد 14 مكتب تمثيل كويتى فى مصر. عدد الشركات التى تم تأسيسها وبها مساهمات كويتية بلغ 364 شركة من 2014 وحتى نهاية 2018. عدد الشركات الكويتية المدرجة فى البورصة المصرية بلغ 21 شركة حتى 30 يونيو 2018. الاستثمارات الكويتية فى القطاع المالى تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39.78%. الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شارك فى تمويل 50 مشروعا من 1964 حتى 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 أرقام هامة عن الاستثمارات الكويتية فى مصر.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.