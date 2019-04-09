شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يكشف رهان الإرهابية وخطة "اللجان الفارغة" فى الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تستخدم اساليب رخيصة فى الهجوم على الدولة المصرية وتشوية مؤسساتها، تنفيذاً لمخططات معادية لمصر، موضحاً أن هذه العناصر الإرهابية تتمنى الآن نجاحهم فى إفشال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتابع:"نفسهم يصوروا لجنة أو 2 تكون فاضية، علشان يبدأوا يصوتوا ويندبوا ويصدروا للعالم فشل التعديلات".

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن كافة مخططات الجماعة الإرهابية قديمة ومتهالكة واصبحت لا مفضوحة للجميع، وتابع:"خليك راجل ودكر وقول للناس اللى تبعك فى مصر رحوا وقولوا لا .. أو تعالوا نقول ليكم على خطة أفضل .. فيه فرق بين أنك تدفع تمن للمعارضة وبين أنك تقبض تمن المعارضة".

وأكد الإعلامى عمرو أديب، أن الإخوان يمرون بمرحلة هدوء الآن فى هجومهم على التعديلات الدستورية، كونهم يترقبون موعد الإعلان عن يوم الاستفتاء حتى يبدأون حملتهم الرخيصة، وتابع:"الطلبة هادية اليومين دول ..أول ما يتم الإعلان يوم الاستفتاء الإلكترونى يبدأو الهجوم".