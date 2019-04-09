كنز معمر القذافي .. جنوب أفريقيا:مستعدون للتحقيق بمزاعم إخفاء أمواله بإسواتينى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وزيرة التعاون والعلاقات الدولية الجنوب أفريقية لينديو سيسولو، أن وزارتها ستحقق فى مزاعم أن ملايين من أموال الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى قد عثر عليها فى إسواتينى، وذلك لو أرادت الحكومة الليبية القيام بذلك.

ووصفت الوزيرة الجنوب أفريقية، المزاعم التى وردت فى صحيفة بريطانية بأنها قصص أشباح. وكانت تقارير محلية فى جنوب أفريقيا قد ذكرت أن وزارة العلاقات والتعاون الدولى ستحقق فى الأمر.

يأتى هذا بعدما كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، أن السلطات الليبية طلبت من الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوسا...