انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

كتب ــ أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة وهى "حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو –المصانع الحربية – وادى حوف" وذلك نظراً لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه شمال حلوان .

وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة المياه فور عودة التيار الكهربائى لمحطة حلوان وتشغيلها.

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