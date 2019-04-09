عاجل| السيسي يؤكد ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

كتب: أحمد حامد دياب أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية بسائر الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها. ونقلت فضائية "إكسترا نيوز"، عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشاد بجهود الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الاثنين، 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا...

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