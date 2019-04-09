السيسي يلتقى وزير خارجية أمريكا بمقر إقامته في واشنطن

كتب: محمود البدوي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمقر إقامته في واشنطن، حسبما ذكرت قناة "EXTRA NEWS"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر". ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الإثنين 8 إبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة). تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اليوم هو الأول للرئيس في العاصمة الأمريكية، ضمن 3 أيام (مدة الزيارة)، وذلك حسبما أفادت به قناة "اكسترا نيوز".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الجمهورية على المستوى الرسمي، والسابعة منه للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في 2014، حيث كانت الأولى فى سبتمبر من نفس العام، أي بعد 3 أشهر من توليه مهام منصبه، للمشاركة في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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