قيومجيان: نحمل راية بناء دولة القانون والإنسان الخالية من الفساد

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "‫في ​الكهرباء​ كما في باقي الملفات،‬ ‫عهدنا للبنانيين أن نمارس بشفافية وعلمية وأخلاقية من مواقعنا الوزارية والنيابية والإدارية والحزبية"، مضيفا: "هكذا ​حزب القوات اللبنانية​، نحمل مشعل السيادة والحرية في يد وفي اليد الأخرى راية بناء دولة القانون والإنسان الخالية من ​الفساد​ والمحسوبيات".

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