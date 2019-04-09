رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من المؤسف ان يصرّ وزير المهجرين غسان عطالله على تخويف الناس المُطمئِنّة، وان يُعيد تأكيد موقفه السلبي ومعلوماته الخاطئة عن حقيقة ​مصالحة الجبل​ وعودة المهجرين، بيظهر الوزير فهمان مهمة الوزارة بالقِلب، انت وزير تعزيز وجود الناس بأرضها يا عزيزي ، ولست وزير تهجيرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ لعطالله: انت وزير تعزيز وجود الناس بأرضها ولست وزير تهجيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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