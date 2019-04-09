الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل نظمت رسيتال في كازينو لبنان

اقامت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" ومؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري رسيتال إيطالي - لبناني على مسرح كازينو لبنان احياه كورال اولاد شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وأعرب قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا، عن سعادته بإنجاز المشروع وتحقيق الحلم، مبديا إعجابه الكبير "بأولاد الشهداء الذين برعوا بالغناء باللغة الإيطالية ومن أصعب الاغاني المعروفة عالمياً"، ثم شكر السيدة ليا العاقوري على الثقة التي اعطتها للايطاليين، مؤكدا مواصلة المشوار مع المؤسسة ومع الاولاد الذين اعتبرهم أولاده.
ثم قدم اولاد الشهداء لوحات فنية وأغاني إيطالية عريقة للمغنيين الإيطاليين العالميين أمثال اندريا بوتشيللي و لوتشو داللا و فرقة الأوبرا ال فولو وغيرهم.
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