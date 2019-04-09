جبق غادر إلى الكويت للمشاركة في ملتقى تطوير الرعاية الصحية العربية

توجه وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ إلى ​الكويت​ للمشاركة في الملتقى السنوي الحادي والعشرين لتطوير الرعاية الصحية العربية الذي يقام على مدى يومين في العاشر والحادي عشر من نيسان الحالي برعاية وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وبالتعاون مع وزارات الصحة العربية و​منظمة الصحة العالمية​ والعديد من الجمعيات الصحية.

ويهدف الملتقى للبحث في سبل جعل ​القطاع الصحي​ العام والخاص أكثر إنتاجية وتحديد أطر الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي وتعزيز المساءلة وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وستكون للوزير جبق مداخلة خلال الملتقى، كما سيزور امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفي برنامجه ايضا لقاءات ثنائية اضافية تتمحور حول امكانات التعاون ودعم القطاع الصحي اللبناني.