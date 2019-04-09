هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ تعليقا على اقرار ​خطة الكهرباء​ "إقرار ​حكومة​ إلى العمل خطة الكهرباء المقدمة من الوزيرة الواعدة ​ندى بستاني​. النقاشات التي حصلت كانت أكيد مفيدة ووضحت عدد من النقاط. اليوم نقول إلى التنفيذ السريع ليتوقف الهدر ولنلغي العجز وهذا هو التحدي الحقيقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار عن خطة الكهرباء: لوقف الهدر والغاء العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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