رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت انه "علينا ان نضع واقعنا على الطاولة والتحرك لتحسينه ولم يعد بامكاننا الانتظار"، لافتا إلى ان "هدفنا أخذ أموال "سيدر" لاعادة تحريك الوضع الاقتصادي في البلد لأن الوضع لم يعد يحتمل".
واعتبر ان "اليوم ليس وقت الضغط بالسياسة من أجل تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان انما الوقت من أجل التفاهم"، لافتا إلى ان "ليس القوت اليوم ان نهز الثقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن لا أحد كان ليستطيع ان يثبّت العملة في الاوضاع التي مررنا بها كما هو فعل". وأضاف "حاكم مصرف لبنان حمانا بعدة أمور وأهم شيء هو عدم التأثير الجدي للعقوبات الاميركية الجدي على حزب الله وإيران، وحصّن القطاع المصرفي من هذه العقوبات".
وعن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس على فرع المعلومات، قال: "أول مرة أرى ادعاء على شعبة بكاملها، وكان الأحرى بجرمانوس الادعاء على شخص والامور نتركها إلى القضاء لحلها". وأضاف "يُفضل ان لا يكون لهذا الأمر بعد في السياسة، الأمور لا يجب ان تعالج بهذه الطريقة، فإذا كان هناك من خلل معين مع مسؤول معين يجب ان نأخذ هذا المسؤول إلى القضاء لمحاسبته".
وعن الانتخابات الفرعية في طرابلس، أشار فتفت إلى ان "هذه الانتخابات فرضت علينا فرض، وظلمنا بها"، لافتا إلى ان "طرابلس عانت جدا واليوم المرشح ديما جمالي تقدم نموذجا جديدا في التعاطي السياسي، ومعركتنا اليوم هي رفع نسبة التصويت، فمن الضروري ان تصل النسبة إلى 20 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر فتفت دعا للاقتراع الأحد: من الضروري ان تصل النسبة إلى 20 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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