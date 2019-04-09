فتفت دعا للاقتراع الأحد: من الضروري ان تصل النسبة إلى 20 بالمئة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ انه "علينا ان نضع واقعنا على الطاولة والتحرك لتحسينه ولم يعد بامكاننا الانتظار"، لافتا إلى ان "هدفنا أخذ أموال "سيدر" لاعادة تحريك ​الوضع الاقتصادي​ في البلد لأن الوضع لم يعد يحتمل".

واعتبر ان "اليوم ليس وقت الضغط بال​سياسة​ من أجل تعيينات نواب حاكم ​مصرف لبنان​ انما الوقت من أجل التفاهم"، لافتا إلى ان "ليس القوت اليوم ان نهز الثقة بحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ لأن لا أحد كان ليستطيع ان يثبّت العملة في الاوضاع التي مررنا بها كما هو فعل". وأضاف "حاكم مصرف لبنان ​حمانا​ بعدة أمور وأهم شيء هو عدم التأثير الجدي للعقوبات الاميركية الجدي على ​حزب الله​ و​إيران​، وحصّن ​القطاع المصرفي​ من هذه العقوبات".

وعن ادعاء مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​ على فرع المعلومات، قال: "أول مرة أرى ادعاء على شعبة بكاملها، وكان الأحرى بجرمانوس الادعاء على شخص والامور نتركها إلى ​القضاء​ لحلها". وأضاف "يُفضل ان لا يكون لهذا الأمر بعد في ​السياسة​، الأمور لا يجب ان تعالج بهذه الطريقة، فإذا كان هناك من خلل معين مع مسؤول معين يجب ان نأخذ هذا المسؤول إلى القضاء لمحاسبته".

وعن ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​، أشار فتفت إلى ان "هذه الانتخابات فرضت علينا فرض، وظلمنا بها"، لافتا إلى ان "طرابلس عانت جدا واليوم المرشح ​ديما جمالي​ تقدم نموذجا جديدا في التعاطي السياسي، ومعركتنا اليوم هي رفع نسبة التصويت، فمن الضروري ان تصل النسبة إلى 20 بالمئة".