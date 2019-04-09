طقس ربيعي يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.س المتوقع في لبنان:

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء الرؤية أحياناً على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.

كما توقعت ان يكون طقس ال غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكوّن ضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، أما الغد فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.