بطيش غادر الى الولايات المتحدة الاميركية

غادر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ الى ​الولايات المتحدة الاميركية​ على رأس وفد ليشارك في اجتماعات ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​، وليلتقي مسؤولين أميركيين في مجالات مختلفة. كما سيكون للوزير بطيش مداخلة مطولة حول "​النزوح السوري​ في ​لبنان​" وتداعياته.

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