بدء اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا

بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين ​لبنان​ و​سوريا​ بحضور وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ ونظيره السوري احمد القادري والامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني نصري الخوري وتضم اللجنة الفنية اللبنانية ثلاثين شخصا من ​وزارة الزراعة​ اللبنانية.

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