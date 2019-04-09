البشير أكد أن حفظ الأمن والاستقرار أولوية والشعب يستحق الطمأنينة

أكد الرئيس ​السودان​ ​عمر البشير​ خلال ترأسه اجتماعا للمكتب القيادي ل​حزب المؤتمر​ أن حفظ ​الأمن​ والاستقرار أولوية والشعب يستحق الطمأنينة. وشدد على ان "السودان سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكا". ووجه باتخاذ التدابير اللازمة لطمأنة الشعب وتطبيع ​الحياة​ العامة.

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