لافروف: واشنطن تعتبر أنها قادرة على وضع قواعد اللعبة وهذا يبعث على الأسف

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​واشنطن​ تعتبر أنها قادرة على وضع قواعد اللعبة وهذا يبعث على الأسف".

وأوضح لافروف في كلمة أمام منتدى القطب الشمالي في مدينة سان بطرسبورغ "أنني الآن لا أريد وصف أفعال الولايات المتحدة، التي تعتقد حقا أنها وحدها يمكنها وضع قواعد اللعبة".

وأشار الى أن "هذا موضوع منفصل، لكنه موجود لسوء الحظ ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندما نناقش بعض القضايا".