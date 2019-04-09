تعهّد المنافس الأبرز لرئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ في ​الانتخابات التشريعية​، ​بيني غانتس​ بـ"مسار جديد" ل​إسرائيل​ بعدما أدلى بصوته في بلدته روش هاعين. وقال رئيس الأركان السابق "أنا سعيد بوضع نفسي في خدمة دولة إسرائيل. أنا سعيد بالوقوف من أجل مصلحة الشعب على عتبة مسار جديد"، مضيفاً "سنحترم الديموقراطية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غانتس تعهد خلال إدلائه بصوته في الإنتخابات بمسار جديد لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.