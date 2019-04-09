سلطات السعودية ترحب بقرار إدراج أميركا الحرس الثوري الإيراني على قائمة الارهاب

رحبت السلطات ​السعودية​ بقرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ إدراج ​الحرس الثوري الإيراني​ على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه اتخذ رسميا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده كيانا رسميا أجنبيا إرهابيا.

وردا على ذلك أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.