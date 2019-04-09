رحبت السلطات السعودية بقرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه اتخذ رسميا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده كيانا رسميا أجنبيا إرهابيا.
وردا على ذلك أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السعودية ترحب بقرار إدراج أميركا الحرس الثوري الإيراني على قائمة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.