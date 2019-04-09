اللقيس بدأ زيارة رسمية الى دمشق لبحث الرزنامة الزراعية بين البلدين

بدأ وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، زيارة رسمية الى دمشق حيث افتتح مع وزير الزراعة السوري ​أحمد القادري​ في ​وزارة الزراعة​ السورية في دمشق جلسة مباحثات اللجنة الزراعية ال​لبنان​ية السورية المشتركة بين البلدين وبحضور الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري ​نصري خوري​ وذلك لبحث الرزنامة الزراعية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات السابقة بينها توريد الموز لسورية واستيراد الحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية.

ويعقد مدير عام وزراة الزراعة ​لويس لحود​ مع معاون وزير الزراعة السوري لؤي اصلان اجتماعا في اطار اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين البلدين.

وسيلتقي اللقيس، رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​ وسيتركز البحث حول التسهيلات الممكن ان تقدمها ​الحكومة السورية​ لتنشيط حركة الترنزيت من لبنان عبر ​معبر نصيب​ لجهة تخفيض الرسوم على مرور ​الشاحنات​ اللبنانية عبر ​الاراضي السورية​.

ووسيستكمل اللقيس مع وزير ​الاقتصاد​ والتجارة الخارجية سامر خليل، البحث حول تبادل المنتجات الزراعية وتسهيل دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى سوريا والتبادل التجاري ويختتم الجولة بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة.

يذكر ان السلطات السورية ضاعفت الرسوم على مرور شاحنات الترنزيت برا الى خمسة اضعاف وابقت على رسوم النقل عبر المنافذ البحرية وذلك لتشجيع النقل البحري عبر سورية وذلك بهدف ان تصبح المرافئ السورية واجهة الترانزيت الآتي من دول خارجية، واصبحت الرسوم على مرور الحاويات من ​مرفأ اللاذقية​ باتجاه معبر نصيب او العكس اقل من الرسوم المفروضة على مرور الحاويات من لبنان الى معبر نصيب او من نصيب الى ​مرفأ بيروت​.