الاعتداء على جابي كهرباء لدى شركة خدمات كهربائية وسرقته على طريق ارزي

ادخل الشاب هاشم رفاعي الى ​مستشفى​ جبل عامل، بعد تعرضه للضرب من قبل ثلاثة شبان على طريق ارزي باتجاه ​القاسمية​ وسرقة سبعة ملايين ليرة منه. وهو يعمل جابيا لدى شركة مراد للخدمات الكهربائية.

وقد نقلته ​سيارة​ اسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا لمعرفة ​تفاصيل​ الحادث.