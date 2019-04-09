الاعتداء على جابي كهرباء لدى شركة خدمات كهربائية وسرقته على طريق ارزي

ادخل الشاب هاشم رفاعي الى مستشفى جبل عامل، بعد تعرضه للضرب من قبل ثلاثة شبان على طريق ارزي باتجاه القاسمية وسرقة سبعة ملايين ليرة منه. وهو يعمل جابيا لدى شركة مراد للخدمات الكهربائية.
وقد نقلته سيارة اسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.
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