الامن العام: تأمين العودة الطوعية لـ955 نازحا سوريا من مناطق مختلفة بلبنان إلى الاراضي السورية

أعلنت المديرية العامـة للأمن العام عن "التنسيق اعتباراً من صباح اليوم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ955 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في ​لبنان​ إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، ​القاع​ و​العبودية​ الحدودية"، مشيرةً إلى أنه "واكبت دوريات من ​المديرية العامة للأمن العام​ ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في المصنع، ​طرابلس​، العبودية، ​النبطية​، صيدا، ​برج حمود​ والقاع حتى الحدود اللبنانية - السورية".

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