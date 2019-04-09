اطلاق نار على مكتب هيئة المنية - الضنية في التيار الوطني في بلدة كفرشلان

تعرّض مكتب هيئة المنية - الضنية في "التيار الوطني الحر" الواقع في بلدة كفرشلان - قضاء الضنية لإطلاق نار من قبل مجهولين فجر اليوم الثلاثاء. وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالموضوع تمهيداً لتوقيف الفاعلين.
يذكر أن المكتب كان قد افتُتِحَ حديثاً خلال زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى منطقة الضنية.
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