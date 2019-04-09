روحاني: واشنطن أخطأت بإعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

شدد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ على أن "​طهران​ ستقاوم الضغوط و​العقوبات الأميركية​ و​الحرس الثوري​ حامي الإيرانيين"، مشيرا الى أن "من يعتقد أن الحظر المفروض على إيران سيحدث بلبلة فهو مخطئ".

ولفت روحاني الى أن "الحرس الثوري يتصدى دائما للإرهابيين في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا ومن وقف الى جانب الشعب العراقي والسوري واللبناني في مواجهة "داعش هو الحرس الثوري"، معلنا أنه "إذا واصلت واشنطن الضغط علينا فسوف تنتج طهران أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر8)"، مؤكدا أن "واشنطن أخطأت باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والإيرانيون سيتوحدون ضد القرار".