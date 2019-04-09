النشرة: جابي الكهرباء الذي ادعى أنه تعرض للسرقة جنوبا اعترف بتلفيق القصة

كشفت مصادر أمنية لـ"النشرة" أن المدعو ه.ر. الذي يعمل جابياً لدى شركة مراد للخدمات الكهربائية، وبعد التحقيق معه من قبل إستقصاء الجنوب إعترف بأن قصة تعرضه للضرب وسرقة أمواله يوم أمس على طريق ارزاي القاسمية، هي قصة ملفّقة ومن نسج خياله. وأشارت إلى أنه تم توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.
يذكر أن الشاب أدخل الى مستشفى جبل عامل، بعدما إدعى أنه تعرض للضرب من قبل ثلاثة شبان على طريق ارزي باتجاه القاسمية وسرقة سبعة ملايين ليرة منه، وعلى الإثر حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.
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