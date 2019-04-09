"البيئة" تحرر 13 محضرًا ضد أصحاب جرارات الكسح في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

حررت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، 13 محضرًا، لأصحاب سيارات كسح ؛ وذلك لإلقاء مخلفات الصرف الصحي على المجرى المائي بترعة "أبوالأخضر" بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي مركز الزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية التي تستخدم في ري الزراعات وتعتبر مصدر أساسي لمحطات مياه الشرب، جريمة في حق البيئة وتضر بالصحة العامة للمواطنين، وشدد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة البيئة بالديوان العام، وعدم السماح لأصحاب جرارات الكسح بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائيةـ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مع المتابعة المستمرة للحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين.