شحن 2750 طن صودا كاوية وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، بلغ 18 سفينة. وأشارت في بيان، إلى أن ميناء شرق بورسعيد، استقبل سفينة حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وهي السفينة NERMIN TELLI التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 92 مترًا والغاطس 4.6 متر وذلك لشحن 2750 طن صودا كاوية، كما شهد خروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

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