الدستور والموازنة والمرور.. أبرز قوانين البرلمان لدور الانعقاد الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قارب دور الانعقاد الحالي للبرلمان على الانتهاء رسميًا في شهر يوليو المقبل، ليتبقى قرابة 4 أشهر من المنتظر أن يمرر خلالها "النواب" التعديلات الدستورية، والموازنة العامة، إضافة لقانون المرور الجديد، بحسب تأكيدات برلمانية.

فيما يظل الوقت قصيرًا على قوانين أخرى معدة للمناقشة، يأتي على رأسها تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي بموجبه سيتغير تسعير إيجار الشقق السكنية لتصل إلى سعر السوق، بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية، وخاصة مواد تعديل الرؤية وترتيب حصانة الطفل، وأخيرًا قانون المحليات.

وفي هذا الصدد قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ"الخليج 365" إن أغلب مواد قانون المرور تم الانتهاء منها، مضيفًا أن القانون سيقر في دور الانعقاد الجاري، عقب الانتهاء من التصويت على التعديلات الدستورية.

وأكد الكدواني أن اللجنة عكفت طوال دور الانعقاد الجاري، على مناقشة القانون، موضحًا أن سبب تأخر صدوره ضرورة وجود بعض الاتفاقيات من وزاراتي الداخلية والمالية على بعض الأمور، منها صندوق دعم السيارات القديمة لاستبدالها بجديدة، إضافة إلى رؤية الداخلية للعقوبات الخاصة بالمخالفين.

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وأضاف أن القانون يعتبر نقلة نوعية، لاعتماده على العنصر التقني.

وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية قال النائب محمد فؤاد، مقدم تعديلات المشروع والتي أثارت ضجة مجتمعية كبيرة، إنه تقدم بطلب استعجال لمناقشة القانون في دور الانعقاد الجاري، موضحًا لـ"الخليج 365" أنه حتى لو تم البدء في مناقشته في نهاية الدور الحالي فهذا يعتبر دلالة جيدة.

وأشار إلى أن أجندة دور الانعقاد الحالي الذي قارب على الانتهاء، مزدحمة للغاية، خاصة فيما يخص التعديلات الدستورية والموازنة العامة.

فيما قالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن قانوني الإيجار القديم والمحليات، سيتم تأجيلهما لما بعد دور الانعقاد الجاري، لحاجتهما لمناقشة مجتمعية أكبر.​