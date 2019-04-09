الأمم المتحدة تخشى سقوط 30 قتيلا من الروهينجا جراء هجوم في ميانمار

محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ):

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه يخشى أن يكون عشرات المدنيين من الروهينجا قتلوا في هجوم بمروحية عسكرية في ولاية راخين في ميانمار الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان الحكومة رسميًا عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف "نتلقى الآن تقارير تفيد بأن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.. لدينا تقارير غير مؤكدة تفيد بأن العدد قد يصل إلى 30".

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وتشهد ولاية راخين صراعات منذ أغسطس 2017، عندما أدت اشتباكات بين الجيش ومتمردي الروهنيجا إلى نزوح أكثر من 730 ألف شخص من الأقلية المسلمة.

وكانت مروحيات عسكرية قد حلقت فوق إحدى قرى ولاية راخين وفتحت النار على المزارعين وهم يعملون في حقولهم، يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش إن الهجوم أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة 9 آخرين.​