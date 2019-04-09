محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد نصار:
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنهم عملوا على الكثير من الملفات الخاصة بالسكة الحديدية عقب حادث محطة مصر الأخير، لافتًا إلى أن أحد أهم المحاور التي تم التحقيق فيها تتعلق بملفات الموظفين الذين ثبت إيجابية عيناتهم في تحليل المخدرات منذ عام 2016 وحتى الآن.
وأضاف سمير لـ"الخليج 365": "وجدنا بعض المخالفات في هذا الشأن، وجدنا بعض السائقين يعملون حتى الآن ولم يتم إيقافهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولم يتم الخصم من رواتبهم بل يحصلون عليها بشكل كامل".
وأكد متحدث النيابة الإدارية، أنه تم الانتهاء من كافة التحقيقات المتعلقة بالواقعة، ويتبقى فقط مواجهة المتهمين -الذين لا يزالون محبوسين حتى الآن- على أن يتم الانتهاء من التحقيقات وإعلانها للرأي العام عقب مواجهتم.
كانت هذه تفاصيل خبر "النيابة الإدارية": متعاطو المخدرات بالسكة الحديد يحصلون على رواتبهم كاملة منذ 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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