"لو تظلمك اترفض".. التموين تجيب هل يمكن تقديم طلب آخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق معايير المرحلة الثالثة من حذف غير المتسحقين من الدعم اعتبارًا منذ بداية أبريل الجاري، وتم إتاحة إمكانية التظلم لمن انطبقت عليهم المعايير، فيما استمر فتح باب التظلمات للمستبعدين ضمن المرحلة الثانية، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "https://www.tamwin.com.eg/".

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن باب التظلمات متاح لكل من انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية والثالثة، مؤكدًا عدم تحديد موعد لإغلاق باب التظلمات من قبل وزير التموين.

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وأضاف كمال -في تصريح لـ"الخليج 365"- أنه يتم البت في كافة التظلمات المستلمة وفحصها بدقة، مؤكدًا عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته.

وحول من يتم رفض تظلماتهم، أكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن إمكانية تقديم تظلم آخر متاحة لكافة المواطنين بلا استثناء عبر الموقع الإلكتروني ذاته، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إتاحة إمكانية إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن المتظلم مع الطلب.

ونصت معايير المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين، على استبعاد كل من: "تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".