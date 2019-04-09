"محمد" في دعوى نشوز: "مراتي مضيعة فلوسي على الخمرة والسجاير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"مراتي اتعودت على الخمرة والسجاير ولو مافيش تسيب البيت وتمشي".. بهذه الكلمات برر "محمد ر." 29 سنة، سائق "توك توك"، دعوى نشوز رفعها ضد زوجته "دعاء س." 27 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بعد سنتين من زفافهما.

يقول الزوج: "تعرفت عليها أثناء نزولها لمقر عمل والدها القريب من موقف عملي، وبعد فترة تولدت بيننا مشاعر جعلتني اتقدم لخطبتها، ووافق والدها ولم يمر إلا 4 أشهر فقط وانتقلنا سويًا إلى عش الزوجية".

أضاف "محمد"، في دعواه التي حملت رقم 3240 لسنة 2018: "تظاهرت زوجتي أمامي بالاحترام الشديد، وتدينها وتمسكها بالعادات والتقاليد، فعلمت حينها بأنها الزوجة الصالحة، حتى لاحظت أنها في حالة ضحك مستمر ورائحتها قبيحة ونفاذة، وبمجرد اقترابي منها أيقنت أنها تدخن السجائر، لكن المعروف عن السجائر أنها لا تغيب الإنسان عن وعيه".

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وأكد الزوج: "راقبت زوجتي عن طريق جلوسي في المنزل لفترات طويلة، لاحظت عليها النزول أكثر من مرة إلى مكان لبيع الخمور، وعندما واجهتها، صارحتي وطالبتني بالوقوف جانبها للخروج من تلك الحالة، وأخطئت حينها عندما تعاطفت معها ووقفت بجانبها، حتى أدركت بعد فترة أنها لم تخرج من حالتها ولكن على العكس فقد تزايد الأمر".

يختتم الزوج: "منعت عنها المصروف وحبستها وغيرت مفتاح الشقة؛ لكنها تسلقت وخرجت عن طريق بلكونة المنزل وأخذت بعض المال من الجيران بحجة استرجاعه عند وصولي، وبعدها ضربتها وطردتها من المنزل، وتحدثت مع والدها لعرض الوضع عليه، حتى طالبني بعد فترة بالطلاق لكني رفضت وطلبت عودتها للمنزل ومصالحتها، لكنها لا تريد العودة، فذهبت إلى محكمة الأسرة لإعادة زوجتي إلى المنزل واستكمال حياتي الزوجية، ورفعت دعوى نشوز ضدها؛ ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها".

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